La Juventus in questi anni sta vivendo diverse rivoluzioni e al centro delle ultime c’è stato soprattutto Cristiano Ronaldo e ci sarà Sarri: le parole di Riccardo Panzetta a Calciomercato.it

La Juventus è una polveriera Cristiano Ronaldo ha dato il via a un terremoto e alla rottura tra alcuni dirigenti. A questo si aggiungono i malumori relativi a Maurizio Sarri, per cui si parla di un addio sempre più concreto. Una serie di vicende bollenti in casa bianconera di cui ha parlato Riccardo Panzetta, caporedattore della sezione sport di Dagospia, dando in diretta su Calciomercato.it tutti i retroscena, le verità e le curiosità.