Calciomercato Juventus, rivoluzione Agnelli: cambia tutti!

Terremoto Juventus. L’eliminazione dalla Champions League ad opera del Lione può provocare una vera e propria rivoluzione. Sarebbe questa la decisione presa da Andrea Agnelli e che potrebbe essere annunciata a breve. A dirlo è Luca Momblano a ‘Telelombardia’ nel post gara. Il presidente bianconero penserebbe all’esonero di Maurizio Sarri ma non solo: rischierebbero anche i dirigenti con Paratici che potrebbe vedere depotenziato il suo ruolo e essere affiancato da un amministratore delegato.

Indiscrezioni che vanno in direzione opposta alle parole dette ieri sera dallo stesso Agnelli subito dopo l’inutile vittoria: “Ho fatto i complimenti a tutta l’area tecnica qualche giorno fa per come è stata gestita una stagione non facile – le sue parole al termine della gara contro il Lione -, ho un gruppo che mi tengo molto stretto tra i vari Nedved, Paratici e Cherubini“.