Juventus, esonero Sarri: c’è la sentenza

La Juventus esce dalla Champions contro il Lione e nuvoloni neri si addensano sulla testa di Sarri: i tifosi invocano l’esonero

Non basta un Cristiano Ronaldo in formato Champions per la Juventus. Il Lione passa ai quarti di finale di Champions League e inguaia Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero è considerato uno dei principali responsabili della disfatta europea e potrebbe pagare con l’esonero l’eliminazione. In casa Juventus la Champions era il grande obiettivo stagionale e averlo fallito nuovamente mette in dubbio la continuità del progetto tecnico.

Anche perché Sarri non ha mai legato veramente con la piazza e anzi i tifosi a più riprese ne hanno chiesto l’esonero. A maggior ragione questa sera dopo la delusione europea: in molti chiedono l’immediata cacciata dell’allenatore di Figline, ‘bocciato’ senza appello. Per il popolo bianconero la sentenza è già arrivata: Sarri out.

Cambiare subito, abbiamo vinto il nono di fila, possiamo vincere il decimo. Sarri ha coronato la sua carriera con lo scudetto. Ma le strade non possono continuare. Basta. Dopo che metti in campo un ragazzo rotto rischiando di romperlo definitivamente, non ho più parole. Basta — Marco Russo (@marrus91) August 7, 2020

Sarri no ha aportado nada — Catherine Solomita Ch (@tuttisch) August 7, 2020

Sarri out.. — Cristiano Sanjay⚽ (@_Sanjay_CR7) August 7, 2020