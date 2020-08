Sarri rischia l’esonero dopo il flop in Champions League della Juventus. Bianconeri al lavoro per Simone Inzaghi: primi contatti

Delusione Juventus in Champions League. Il fallimento europeo è certificato dall’uscita di scena già agli ottavi contro il Lione maturata ieri sera all’Allianz Stadium. Niente Final Eight di Lisbona per i campioni d’Italia, al quale non è bastata la doppietta di un super Cristiano Ronaldo. La società s’interroga adesso sul futuro di Maurizio Sarri: nei prossimi giorni sarà il momento delle riflessioni, con il tecnico che incontrerà la dirigenza e il presidente Agnelli per fare il punto della situazione.

Panchina Juventus, Sarri trema: Agnelli al lavoro per Inzaghi

Sarri rischia l’esonero e un addio anticipato alla Juventus, con i bianconeri che secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ starebbe lavorando sul profilo di Simone Inzaghi per il cambio in panchina. Il piacentino non ha ancora rinnovato con la Lazio e già ci sarebbe stato un primo contatto con la dirigenza della Continassa. L’anno scorso Inzaghi era stato sondato dopo l’addio di Allegri, prima che la scelta ricadesse su Sarri. Il preferito di Agnelli resta sempre Zidane, con il numero uno della ‘Vecchia Signora’ che spera in un nuovo ribaltone al Real Madrid per dare l’assalto al francese. Pista che rimane comunque difficilmente praticabile al momento.

Infine, sullo sfondo ci sarebbe anche un possibile ritorno di Allegri che conserva degli ottimi rapporti con Agnelli. Al tecnico livornese guarda anche l’Inter in caso di rottura con Conte.

