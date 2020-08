Calciomercato Juventus, Al Duhail e Al Sadd su Khedira a parametro zero

Sami Khedira è in uscita dalla Juventus, nonostante un contratto valido fino al 2021. Oltre all’Al Duhail di Benatia, un altro club del Qatar si è messo sulle sue tracce

Il futuro di Sami Khedira è sempre più lontano dalla Juventus. Nonostante un contratto per un’altra stagione, fino al 30 giugno 2021, il 33enne centrocampista, fermo ai box per infortunio, appare destinato a lasciare la Serie A. E le squadre interessate non mancano. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, oltre all’Al Duhail, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane, il tedesco è finito anche nel mirino dell’Al Sadd di Xavi. Al momento, però, entrambe le trattative sono in stand by: tutto rimandato al termine del campionato, fissato per il 21 agosto prossimo. Dopo questa data, le cose dovrebbe farsi più concrete con la Juve disposta a rescindere anticipatamente il contratto con Khedira e lasciarlo libero di firmare a parametro zero per un altro club.

