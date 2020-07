Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: offerta dell'Al Duhail per Khedira

Sami Khedira, in uscita dalla Juventus, è finito nel mirino dell’Al Duhail, club del Qatar in cui militano gli ex bianconeri Benatia e Han

Sami Khedira è sempre più lontano dalla Juventus. Come rivelato nelle scorse settimane, il 33enne centrocampista potrebbe continuare la sua carriera in Qatar. In questi giorni, si sta discutendo della risoluzione anticipata del contratto, in scadenza nel 2021, da 6 milioni di euro a stagione col club bianconero. Nel frattempo, riportano nuove indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si muove un club per l’ex Real Madrid. L’Al Duhail, dove militano già Mehdi Benatia e Kwang-Song Han (Mandzukic, invece, ha poco rescisso il contratto con i qatarioti), è interessato a Khedira ed è pronto anche a presentare un’offerta per l’ingaggio del tedesco da 4 milioni di euro a stagione. Il suo entourage vorrebbe mantenere quello attualmente percepito alla Juve, ma ci sono i margini per arrivare ad un accordo. La società di Doha ha, invece, rispedito al mittente la proposta Lucas Biglia: il 34enne centrocampista argentino è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso col Milan, ma non è, per il momento, nei piani dell’Al Duhail. Gli intermediari sono al lavoro per Khedira, vi terremo aggiornati.

