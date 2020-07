Calciomercato Fiorentina, Ribery spinge Mandzukic in viola: le ultime

Mario Mandzukic, attualmente svincolato, è stato accostato alla Fiorentina del suo ex compagno di squadra, Franck Ribery: ecco come stanno le cose

Da quando si è svincolato dall’Al Duhail, le voci sul futuro di Mario Mandzukic si sono moltiplicate. Il centravanti croato è stato accostato all’Inter, al Milan, al Galatasaray e al Fenerbahçe, mentre, negli ultimi giorni, si è parlato soprattutto della Fiorentina. Il 34enne ex bomber della Juventus, ha espresso la sua voglia di tornare a giocare in Europa, nel calcio che conta, mettendo la Serie A nel mirino. A spingerlo sulle rive dell’Arno è il suo ex compagno di squadra Franck Ribery, insieme al Bayern Monaco dal 2012 al 2014. I due sono molto amici e la presenza del francese nella squadra di Rocco Commisso, può fare la differenza. Al momento, però, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la trattativa non è così avanzata, ma le parti stanno parlando di questa possibilità. Le altre piste restano valide, ma lo ‘sponsor’ Ribery potrebbe risultare davvero deciso, oltre ad un deciso ‘sconto’ da parte di Mandzukic, che in Qatar aveva firmato un contratto da 6.5 milioni di euro a stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Mandzukic cerca la rivincita dopo l’addio alla Juventus