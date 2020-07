Calciomercato Inter, Galatasaray e Fenerbahçe interessati a Mandzukic

Mario Mandzukic, svincolato dopo la rescissione con l’Al Duhail, è finito nel mirino dell’Inter, ma non solo. I club turchi interessati non mollano la presa

Nonostante i suoi 34 anni, Mario Mandzukic continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. La sua esperienza all’Al Duhail è durata poco più di sei mesi, nei giorni scorsi è, infatti, arrivata la rescissione consensuale col club qatariota. Adesso è libero di firmare per un altro club da svincolato in vista della prossima stagione e l’Inter di Antonio Conte è stata accostata al croato, vista la ricerca spasmodica di un vice Lukaku. I rapporti con l’amministratore delegato Beppe Marotta sono ottimi dai tempi della Juvenuts, ma i nerazzurri non sono i soli ad essere interessati al calciatore.

Stando, infatti, a nuove indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Galatasaray e il Fenerbahçe continuano ad essere seriamente interessate a Mandzukic. Ogni discorso, per quanto riguarda i club turchi, è stato però rimandato al termine della stagione in corso, quando si saprà se avranno raggiunto, o meno, un posto nelle competizioni europee. Attualmente, le squadre di Istanbul occupano il quarto e il quinto posto in classifica, con il Galatasaray avanti di due punti. Dunque, se ne riparlerà a fine mese dell’argomento Mandzukic, a meno di improvvise accelerazioni da parte dell’Inter o di altre società interessate.

