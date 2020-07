Calciomercato Inter, Mandzukic cerca la rivincita dopo l’addio alla Juventus

Mandzukic, nel mirino dell’Inter, è alla ricerca di rivincite dopo il burrascoso addio alla Juventus: il croato è nel mirino anche di Fiorentina e Benevento.

Mario Mandzukic è uno dei nomi caldi per il calciomercato dell’Inter. Il croato attualmente è svincolato e potrebbe valutare l’idea di mettersi a disposizione di Antonio Conte, che sarebbe ben felice di accoglierlo come prima alternativa ai titolari Lukaku e Lautaro Martinez. Un’operazione che, se andasse in porto, avrebbe un significato speciale per l’attaccante, in cerca di una personale rivincita dopo quanto accaduto qualche mese fa.

Calciomercato Inter, anche Fiorentina e Benevento su Mandzukic

Mandzukic, infatti, fu messo fuori rosa dalla Juventus, che lo ha spinto a lasciare il club per questioni di bilancio e liberarsi del suo stipendio da oltre 5 milioni netti a stagione. Maurizio Sarri, a tal proposito, non ebbe voce in capitolo: “È fuori rosa per un accordo con la società, non ho modo di parlarci”, affermò l’allenatore a novembre.

‘Supermario’ si è sentito scaricato e, in nerazzurro, tenterebbe di gustarsi una vendetta personale, ma sul tavolo ha anche altre opzioni. Lo cercano, infatti, sia la Fiorentina che l’ambizioso Benevento di Vigorito, sempre a caccia di big.

