Calciomercato Juventus, ritorno Mandzukic | I tifosi si schierano

Mandzukic ritrova il suo ex compagno Sami Khedira: i tifosi della Juventus chiedono a gran voce il suo ritorno in bianconero

Svincolato dopo la rescissione con l’Al Duhail, Mario Mandzukic è tornato ad infiammare il calciomercato delle big di Serie A e non solo. Nelle ultime ore si è infatti parlato di un possibile ritorno in Italia per l’attaccante croato, accostato all’Inter di Conte e Marotta e addirittura alla Juventus per un eventuale ritorno che avrebbe del clamoroso. Inoltre, stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Galatasaray e il Fenerbahçe continuano ad essere seriamente interessate a Mandzukic.

Ad infiammare ulteriormente i tifosi bianconeri ci ha però pensato lo stesso 34enne, che nella giornata di ieri ha pubblicato una foto su Instagram in compagnia del suo ex compagno e bianconero Khedira. Il post ha subito scatenato migliaia di tifosi che hanno chiesto a gran voce il suo ritorno a Torino. Staremo a vedere.