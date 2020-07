Calciomercato Juventus, esclusivo: Khedira in Qatar, intermediari al lavoro

Sami Khedira, centrocampista della Juventus, potrebbe lasciare la Serie A nella prossima sessione di mercato: prende corpo la pista Qatar

Attualmente fermo ai box per infortunio, Sami Khedira potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Solo diciotto le presenze accumulate in stagione dal 33enne centrocampista, fermato spesso da problemi muscolari. In scadenza di contratto nel giugno del 2021, per il tedesco iniziano a sentirsi in lontananza, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, sirene proveniente dal Qatar, campionato che ha già accolto Mehdi Benatia e Mario Mandzukic (per brevissimo tempo), tra gli altri. Arrivato alla Juve nell’estate del 2015, dopo la naturale scadenza del contratto con il Real Madrid, Khedira potrebbe essere lasciato libero dal club piemontese, nel caso in cui il lavoro degli intermediari dovesse andare a buon fine. Schermaglie iniziali, ma la pista Qatar per Khedira è da tenere in grande considerazione.

