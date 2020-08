Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO | Offerta per un talento a zero

Calciomercato.it ha raccolto informazioni circa l’interesse concreto da parte della Juventus per il giovane terzino turco-tedesco Mert Gokhan

Nonostante un budget inferiore agli anni passati, la Juventus è molto attiva sul mercato. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club bianconero è pronto a presentare un’offerta a Mert Gokhan, terzino sinistro turco in possesso di passaporto tedesco che si è da poco svincolato dal Borussia Dortmund. Il 19enne si è messo in mostra nell’ultima Youth League con la maglia giallo-nera, conquistando la stima dei dirigentini juventini, ora senz’altro ingolositi dalla possibilità di prenderlo a parametro zero. In Germania il ragazzo è considerato uno dei migliori prospetti nel ruolo.

Sul classe 2001 ci sono pure Galatasaray e Fenerbahçe, ma al momento la Juve è in vantaggio. In caso di accordo, l’idea della società presieduta da Andrea Agnelli è quella di inserire Gokhan nella squadra Under 23.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo apre all’addio | Risparmio di 108 milioni