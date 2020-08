Cristiano Ronaldo riflette sul suo futuro dopo l’eliminazione della Juventus in Champions League. Nuove ombre sulla permanenza a Torino di CR7

Mal di pancia Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il numero sette non sarebbe più così sicuro della sua permanenza in bianconero e, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, starebbe riflettendo sul suo futuro in questi giorni dopo la cocente eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Lione. Sul malumore di CR7, oltre alla prematura uscita di scena dall’Europa, peserebbero alcuni problemi tattici con l’ex Real Madrid che vorrebbe essere servito meglio in campo dai compagni di squadra.

Juventus, scatta l’allarme: mal di pancia Ronaldo

In caso di clamoroso divorzio potrebbe essere il PSG a farsi sotto per il classe ’85, anche se i parigini hanno abbondanza in attacco e risentirebbero della crisi economica provocata dal coronavirus e che ha bloccato la Ligue 1. Ronaldo pesa a bilancio a circa 57 milioni di euro e la sua eventuale cessione potrebbe essere più vantaggiosa rispetto a quella eventuale di Dybala, con la Juventus che avrebbe un risparmio di 108 milioni con l’addio della stella portoghese. Subito le prime spine per Andrea Pirlo nel nuovo corso bianconero…

