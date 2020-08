Calciomercato Juventus, papà Higuain: “Tutte invenzioni, non si muove!”

Jorge Higuain, padre dell’attaccante della Juventus Gonzalo, ha parlato in Argentina dei rumors di mercato sul giocatore, smentendo un suo imminente addio

Gonzalo Higuain è uno dei nomi più importanti nel mercato in uscita della Juventus. La Vecchia Signora vuole privarsene per rinnovare e ringiovanire il suo parco attaccanti, e per il Pipita da mesi si parla di un possibile ritorno al ‘suo’ River Plate. Due ipotesi che suo padre, Jorge Higuain, ha voluto smentire ai microfoni di ‘Planeta 947’: “Non è vero che la Juventus non lo vuole più, è un’invenzione”, ha dichiarato l’ex calciatore, aggiungendo che rivedere l’ex Napoli al River, in questo momento, “è quasi impossibile”.

Jorge Higuain ha aggiunto: “Gonzalo non rinuncerà al suo contratto per andarsene alla leggera in qualsiasi squadra, credo che lo rispetterà fino al 2021 e da quel momento in poi valuterà se giocare nel River o in altri club da svincolato”.

