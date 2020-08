Calciomercato Juventus, futuro Dybala: le ultime di CM.IT

La Juventus non vuole privarsi di Paulo Dybala: gli aggiornamenti sul futuro dell’argentino, al centro di diversi rumors di calciomercato

La nuova Juventus di Andrea Pirlo dovrà necessariamente vivere un profondo cambiamento della rosa bianconera, che andrà rinnovata e ringiovanita. Non sarà semplice in un momento di crisi economica, nel quale per fare mercato bisogna essere creativi (come accaduto con l’operazione Pjanic–Arthur), ma il club ha iniziato a lavorarci.

Qualche sacrificio sarà inevitabile, e negli ultimi giorni sono circolate diverse voci su cessioni eccellenti. Oltre quelle di Higuain, Bernardeschi, Douglas Costa, Rugani, Perin e De Sciglio, secondo diversi rumors la Vecchia Signora starebbe valutando anche l’addio di uno tra Cristiano Ronaldo e Dybala.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala al Real Madrid: la sentenza di Perez

Calciomercato Juventus, Dybala è incedibile: ultime CM.IT

Per entrambi corteggiamenti e sondaggi sono inevitabili, ma al momento, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza torinese sta trasmettendo un messaggio netto: il portoghese e l’argentino non si toccano. L’ex madridista ha già smentito attraverso il suo entourage le notizie che lo vedevano in cerca di una nuova squadra, mentre la Joya resta serena a godersi le vacanze.

Dybala ha dimostrato di essere un uomo chiave nella complessa stagione della Juventus (non a caso, è stato scelto come miglior calciatore della Serie A 19/20), e la società gli ha trasmesso non solo la volontà di continuare insieme, ma anche quella di riaprire la trattativa sul rinnovo, per ora in stand-by dopo i primi approcci delle scorse settimane. Il giocatore, da parte sua, non ha intenzione di cambiare aria a breve, e a testimoniarlo c’è la nuova villa acquistata recentemente a Torino, nella quale vivrà con la fidanzata Oriana. La nuova Juventus, quindi, ripartirà dai suoi uomini migliori, CR7 e la Joya… Salvo clamorose sorprese. Con un mercato così lungo e così anomalo, non vanno mai escluse.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, 140 milioni dalle cessioni | Maxi tesoretto

Calciomercato Juventus, avanza Dybala-Pogba: ora si può, Raiola già al lavoro