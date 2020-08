Calciomercato Juventus, 140 milioni dalle cessioni | Maxi tesoretto

Potrebbe arrivare un tesoretto molto importante per la Juventus dalla cessioni degli esuberi. Il club di Agnelli potrebbe incassare fino a 140 milioni

La Juventus sta vivendo un momento di totale cambiamento con l’arrivo di Pirlo in panchina che porterà anche ad una rivoluzione della rosa bianconera. Non solo acquisti per la società di Agnelli che dovrà anche piazzare diverse cessioni in questo calciomercato: da Douglas Costa a Bernardeschi, i partenti di certo non mancano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il brasiliano e l’italiano sono due tra i calciatori con la valigia in mano con il primo valutato non meno di 40 milioni e il secondo circa 30. 25 milioni a testa per i vari Rugani e Perin mentre Higuain e De Sciglio valgono intorno ai 10 milioni di euro l’uno. Chiude il quadro invece Khedira che potrebbe subire la stessa sorte di Matuidi e lasciare i bianconeri a titolo gratuito. In totale così la Juventus avrebbe un potenziale tesoretto da circa 140 milioni di euro.

