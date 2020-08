Rivelazione al Mondiale Under 17, Talles Magno piace a Juventus, Roma e molte big europee, ecco il prezzo del Vasco da Gama

Come sempre, il Brasile si conferma uno dei terreni più fertili per far nascere e crescere nuovi talenti. Tra i giovani maggiormente acclamati nell’ultimo anno, va sicuramente annoverato Talles Magno. Visionato da Juventus, Milan e Roma durante l’ultimo Mondiale Under 17 e durante l’ultimo Brasileirao, l’attaccante diciottenne piace anche a Barcellona, Chelsea, Liverpool, Psg e Real Madrid, ma nessuno dei club interessati ha sin qui piazzato lo sprint decisivo per acquistare il calciatore. Detentore dell’85% del cartellino, il Vasco da Gama lo scorso novembre lo ha blindato fino al dicembre del 2022, con una clausola che si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Secondo Calciomercato.it, il club carioca parte da una valutazione reale di 25 milioni, ma un’offerta da 15-16 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita potrebbe essere sufficiente. Di recente, sono state rispedite al mittente due offerte dalla Russia.

