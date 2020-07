Il giovanissimo brasiliano Diego Rosa sembra ormai in procinto di finire al Manchester City. Arriva l’accelerazione del club inglese

Sprint deciso e, forse, decisivo del Manchester City per Diego Rosa. Approfittando dei tentennamenti della Juventus, che non ha mosso passi concreti di recente nonostante i contatti diretti con gli agenti del giocatore, il club inglese ha raggiunto un’intesa di massima con il Gremio sulla base di circa 10-12 milioni di euro, tra cartellino e oneri accessori. Protagonista importante con la maglia del Brasile nel Mondiale Under 17, il centrocampista del 2002 farà 18 anni ad ottobre e potrebbe seguire le orme del suo connazionale Douglas Luiz, andando in prestito in uno dei club satellite dei Citizens, con il Girona in testa. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, mancano ancora alcuni dettagli per arrivare alla fumata bianca definitiva, ma le parti in causa si sono date appuntamento nei prossimi giorni, con la speranza di chiudere entro la fine della prossima settimana ed evitare ritorni di fiamma della Juve o di altri club europei.

