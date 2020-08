Continua ad aleggiare mistero sul futuro di Cristiano Ronaldo: dalla Spagna si parla nuovamente del portoghese che vuole lasciare la Juventus ed è stato offerto a tre top club

Il futuro di Cristiano Ronaldo influenzerà inevitabilmente le scelte di calciomercato della Juventus e, a cascata, forse anche quelle del resto d’Europa. Il portoghese è un nome troppo importante, a livello tecnico ed economico, ha un peso che sposta le strategie, a partire da Pirlo. I bianconeri si trovano con due situazioni particolari: da una parte CR7, desideroso e ansioso di tornare a vincere la Champions e il Pallone d’Oro, dall’altra Dybala che chiede un ingaggio altissimo.

La Juve vorrebbe evitare di dover scegliere, ma a farlo al posto suo potrebbe essere lo stesso Cristiano Ronaldo. Nelle ultime ore è circolata l’indiscrezione che voleva Jorge Mendes, agente dell’ex United, offrire il suo assistito a diverse big d’Europa. Poi è arrivata la smentita dall’entourage del portoghese, ma in Spagna c’è ancora chi non crede a un Ronaldo totalmente concentrato sulla Juventus e sul futuro al Torino fino al 2022. Secondo quanto rilanciato da ‘Chiringuito TV’, infatti, lo stesso Mendes starebbe facendo circolare l’intenzione di CR7 di lasciare i bianconeri e la Serie A. Non solo, perché in alcuni discorsi il super agente avrebbe offerto il campione lusitano a PSG, Real Madrid e Barcellona. Insomma, in Spagna sono ancora convinti che qualcosa potrebbe muoversi.