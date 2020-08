Calciomercato Juventus, Dybala al Real Madrid: la sentenza di Perez

Dalla Spagna: il presidente del Real ha parlato del futuro del numero 10 della Juve che piace anche al Manchester United

La Juventus si appresta a vivere una sorta di anno zero. Iniziata con l’esonero di Maurizio Sarri e la panchina affidata ad un tecnico esordiente come Andrea Pirlo, la rivoluzione potrebbe riguardare anche la dirigenza (con il CFO Fabio Paratici ancora in bilico nonostante le smentite di rito) e ovviamente la rosa dei giocatori. Possibile un grande sacrificio in attacco per mettere a bilancio una ricchissima plusvalenza ed avere liquidità da reinvestire in questa sessione di calciomercato. L’indiziato numero uno, in tal senso, è Paulo Dybala. Le richieste dell’argentino per il rinnovo sono state ritenute eccessive e con un’offerta di 90-100 milioni di euro può partire.

Stamattina si è parlato di uno scambio alla pari con tra Dybala e Pogba con il Manchester United, ma la vera bomba arriva dalla Spagna, dove la ‘Joya’ da tempo è nel mirino del Real Madrid. Non è un mistero che Zinedine Zidane sia un grande ammiratore del numero 10 della Juve, ma si sarebbe registrata una brusca frenata da parte di Florentino Perez. “E’ vero che Dybala è un grande giocatore, ma chi togliamo? Abbiamo già i migliori attaccanti del mondo, Benzema, Hazard, Asensio, Vinicius, Rodrygo, Jovic… Non c’è posto per lui” il commento del presidente dei blancos ai suoi dirigenti riportato dal portale spagnolo ‘Defensa Central’. Pista sfumata o strategia per far calare il prezzo? Staremo a vedere.

