Mega offerta dalla Premier League per Szczesny che ha ricevuto una proposta indecente da parte del Manchester United

Il nuovo progetto targato Andrea Pirlo è ancora agli albori ma non mancano le prime sorprese. La Juventus dovrà trovare una sistemazione ai tanti ‘esuberi’ presenti in rosa e al contempo dovrà guardarsi le spalle da eventuali assalti ai propri calciatori cardine. Uno di questi è certamente l’estremo difensore Szczesny che al netto di qualche gara ‘lasciata’ al veterano Buffon è certamente un punto fermo dei bianconeri. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Proprio sul polacco arrivano novità interessanti con il giornalista Luca Momblano che su ‘Juventibus’ ha svelato: “Szczesny ha una mega offerta del Manchester United, non so se anche alla Juve ha fatto la proposta. Gli ha offerto i soldi di de Gea a inizio anno e per questo la Juve ha adeguato il contratto. I Red Devils gli avrebbe offerto 10-11 milioni di euro e il polacco è lusingato, anche se non credo che sia il momento giusto per valutare un cambio di portieri in casa Juve”. Rischio dunque per i bianconeri che dovranno fronteggiare anche l’assalto al polacco.