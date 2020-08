Calciomercato Juventus, conferme su Higuain-Valencia | Possibile scambio

Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano di nuovo sul futuro di Higuain. In Spagna confermano la pista Valencia, occhio allo scambio con l’attaccante spagnolo

Dubbi ce ne sono pochi, per non dire zero circa l’addio di Higuain alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Negli ultimi giorni è riemersa la possibilità di una risoluzione consensuale del contratto in scadenza nel giugno 2021, contemporaneamente in Spagna si è cominciato a parlare con insistenza di un suo trasferimento al Valencia. In queste ore sono giunte conferme sulla pista che conduce ai ‘Pipistrelli’, i quali sognerebbero un super tridente composto appunto dal ‘Pipita’, dall’ex David Silva (in trattativa con la Lazio) e da Philippe Coutinho, in uscita dal Barcellona.

Per evitare una minusvalenza, i bianconeri dovrebbero venderlo a non meno di 18 milioni di euro. Parliamo di una cifra elevata considerato età (32 anni), scadenza contrattuale e soprattutto ingaggio superiore ai 7 milioni di euro. Per cui occhio a un possibile scambio, magari con il vecchio obiettivo Rodrigo. Il brasiliano naturalizzato spagnolo è reduce da una stagione non esaltante, anche se alla fine ha messo a segno 7 gol e realizzato soprattutto 11 assist. L’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, è notoriamente molto vicino al 29enne e al club di Peter Lim, dunque potrebbe essere lui il ‘regista’ dell’operazione, di uno scambio alla pari o quasi che assicurerebbe alla Juventus un attaccante comunque di spessore internazionale, capace di interagire bene coi compagni el contempo di ‘liberarsi’ di Higuain.

