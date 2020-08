Calciomercato Juventus, offerta del Lione per Pellistri: ULTIME CM.IT

Calciomercato Juventus, sul talento del Penarol Facundo Pellistri si fa avanti anche il Lione: offerta dei francesi, le ultime dalla nostra redazione

Aumenta la concorrenza per Facundo Pellistri per la Juventus. I bianconeri sono interessati all’attaccante 18enne del Penarol, ma anche molte altre squadre europee ci pensano seriamente. Calciomercato.it aveva già anticipato l’interessamento del Chelsea per Pellistri, in un testa a testa potenziale in Premier League con il Manchester City e il Manchester United, altre pretendenti. Ora, stando alle notizie in possesso della nostra redazione, si è fatto avanti anche il Lione, prossimo avversario della Juve in Champions League. I francesi hanno recapitato al Penarol un’offerta da 7 milioni di euro, rispedita però al mittente dagli uruguaiani. La trattativa in ogni caso è destinata a proseguire.

