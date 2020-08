Calciomercato Juventus, idea Bernardeschi in cambio di Smalling

Federico Bernardeschi è al centro di diverse voci di mercato che potrebbero portarlo via dalla Juventus. E per lui potrebbe spalancarsi le porte della Premier

La Roma continua a lavorare alacremente per risolvere la questione Smalling. Per il difensore, in prestito dal Manchester United, le parti non riescono a trovare l’accordo che possa consentire al calciatore di giocare anche l’Europa League con la maglia giallorossa. Un po’ la stessa situazione che sta vivendo l’Inter con Alexis Sanchez. Entro lunedì, dovranno essere consegnate le liste dei calciatori a disposizione per la fase finale della competizione europea e Paulo Fonseca spera di poter contare sull’inglese. Nel frattempo, si discute anche della possibilità di trattenere il 30enne centrale a titolo definitivo, ma c’è distanza tra la richiesta e l’offerta. Una situazione di stand by che potrebbe favorire l’inserimento di altri società italiane, visto che Smalling in Italia viene accostato a Inter e Juventus.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, l’indizio sul futuro di Smalling

Calciomercato Juventus, la carta Bernardeschi per Smalling

In particolare, la Juventus potrebbe decidere di andare all’assalto di Smalling per rinforzare una difesa che ha barcollato molto in questa stagione. La richiesta del Manchester United è ferma a 20 milioni di euro, mentre la Roma è pronta a sborsare 14 milioni. Se non dovesse arrivare la fumata bianca, i bianconeri potrebbero, dunque, inserirsi e proporre in cambio il cartellino di Federico Bernardeschi. La valutazione del 26enne mancino di Carrara si aggira sui 35 milioni di euro e si è fatto il suo nome anche nell’operazione Milik col Napoli. Situazione, dunque, in divenire: occhi puntati su Roma, Manchester e Torino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, svolta Bernardeschi: cambia tutto