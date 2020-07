Chris Smalling è andato a segno in Torino-Roma: il punto sul futuro del difensore inglese, tra la voglia di riscatto dei giallorossi e l’ipotesi Inter e Juventus

C’è anche il nome di Chris Smalling nel tabellino di Torino-Roma. Il difensore inglese ha realizzato il gol dell’1-2 completando la rimonta avviata con Dzeko. In prestito secco ai giallorossi, il calciatore di proprietà del Manchester United dovrebbe far ritorno in Inghilterra a fine campionato, senza neanche completare l’Europa League. In corso una serrata trattativa tra le due società per prolungare non solo la permanenza fino al termine del torneo continentale, ma anche oltre.

La volontà della Roma, infatti, è di riscattare Smalling – e sono stati anche lanciati indizi – anche se c’è ancora distanza tra domanda (almeno 20 milioni di euro) e offerta (intorno ai 14-15). Una situazione d’empasse seguita con molta attenzione da parte di altre due compagini italiane. Inter e Juventus, infatti, sono alla finestra per l’inglese, pronte ad approfittare di una eventuale mancata permanenza in giallorosso. I nerazzurri, in particolare, potrebbero sfruttare la trattativa Sanchez per parlare anche del difensore.