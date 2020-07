Calciomercato Roma, l’indizio sul futuro di Smalling

Per Chris Smalling trattativa con il Manchester United per la permanenza fino al termine dell’Europa League e per la prossima stagione: indizio sul futuro

Il Manchester United ostacolo per Inter e Roma in chiave Europa League. I ‘Red Devils’ si sono rivelati degli ossi duri con cui trattare per i prestiti di Sanchez e Smalling da prolungare fino al termine della competizione europea. I nerazzurri per il cileno sembrerebbero essere giunti ad un’intesa anche per la prossima stagione. Lo stesso vorrebbero fare i giallorossi per il difensore inglese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, intrigo Sanchez | Smalling da Conte: via un big

Proprio sul futuro di Smalling arriva un indizio dai canali social della società capitolina. In particolare è l’account Twitter inglese della Roma a reclamizzare la nuova divisa giallorossa, che ha debuttato contro la Fiorentina, utilizzando come testimonial proprio il calciatore di proprietà del Manchester United. Un piccolo segnale sul fatto che la società conta di avere ancora tra le proprie fila l’inglese quando quella maglia entrerà a tutti gli effetti ‘in campo’, cioè all’inizio della prossima stagione. Per riuscirci però bisognerà accontentare le richieste del club d’Oltremanica che valuta Smalling circa 20 milioni di euro e fare attenzione alle sirene di Inter e Juventus, interessarti al calciatore.