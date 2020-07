L’Inter cerca l’accordo per Alexis Sanchez. Il Manchester United potrebbe offrire anche Smalling per il colpo Skriniar

Continua il tira e molla tra Inter e Manchester United per Alexis Sanchez. Il club nerazzurro sta cercando di trovare un accordo per la riconferma alla corte di Conte del cileno, che gli inglesi invece rivorrebbero alla base dopo il match di Europa League contro il Getafe. I ‘Red Devils’ al momento cederebbero solo a titolo definitivo l’attaccante, mentre l’Inter e Marotta vorrebbero rinnovare il prestito.

Lo United potrebbe però avere un altro piano. Ovvero – come riporta ‘Top Calcio 24’ confermando le indiscrezioni di Calciomercatoweb.com – mettere sul piatto anche il cartellino di Smalling, in questa stagione in prestito alla Roma, oltre a Sanchez per strappare il sì dell’Inter per Skriniar. Lo slovacco è da tempo un obiettivo delle big inglesi tra cui proprio il Manchester United e con la permanenza a Milano di Lautaro Martinez potrebbe essere il sacrificato in uscita sul mercato per la società di Suning.

