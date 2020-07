Non c’è l’accordo per la permanenza di Sanchez e Smalling con le maglie di Inter e Roma. Le due italiane trattano ad oltranza con il Manchester United

Il Manchester United non fa sconti alle italiane. Il prolungamento del prestito di Sanchez e Smalling si starebbe trasformando in un incubo per Inter e Roma come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. Tra i nerazzurri e lo United non c’è l’accordo sul futuro del cileno, con i ‘Red Devils’ che pretendono l’acquisto a titolo definitivo del giocatore, attualmente in prestito alla corte di Conte. Sanchez, senza un accordo, dopo la gara di Europa League con il Getafe potrebbe già lasciare i nerazzurri.

Anche la Roma sta incontrando delle difficoltà per Smalling, con il Manchester United che non vuole prolungare il prestito nella Capitale del difensore. Il club giallorosso ha chiesto agli inglesi il via libera per avere a disposizione il difensore nel prossimo match di Europa League contro il Siviglia, cercando anche in questo modo di prolungare i tempi e avere una settimana in più per proseguire le trattative per la permanenza di Smalling nello scacchiere di Fonseca. Lo United chiede circa 20 milioni di euro per il giocatore, con diverse squadre che restano in agguato – tra cui la Juventus – in caso di mancato accordo tra le parti.

