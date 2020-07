No dei ‘Red Devils’ al prolungamento dei prestiti: Sanchez e Smalling potrebbero rimanere in Serie A solo a titolo definitivo

Arrivano brutte notizie dall’Inghilterra per Inter e Roma. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sports UK’, il Manchester United avrebbe detto no a ulteriori prolungamenti dei prestiti di Sanchez e Smalling. I ‘Red Devils’ sembrerebbero disposti a privarsi dei due giocatori solo a titolo definitivo. Una doppia tegola per le due società, che rischiano così di salutare i due giocatori il prossimo 2 agosto e non averli a disposizione per l’Europa League, competizione alla quale partecipa anche lo United. Ma non solo.

Possibili ulteriori complicazioni anche in vista della prossima stagione, con Inter e Roma che potrebbero essere così chiamate a fare importanti sforzi per confermare Sanchez e Smalling. Si profilano settimane piuttosto calde sul doppio asse tra Milano e Roma e Manchester. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

