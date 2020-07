Arrivato la scorsa estate alla Roma, Pau Lopez è al centro di numerose voci di mercato che riguardano soprattutto l’estero

Titolare indiscusso nella Roma e arrivato nell’estate del 2019 per circa 30 milioni di euro considerando anche la percentuale su Sanabria lasciata al Betis, Pau Lopez ha vissuto una stagione ricca di diversi alti e alcuni bassi (il gol subìto al derby ad esempio). Nonostante ciò, negli ultimi mesi si sono registrati diversi sondaggi per il portiere spagnolo. La situazione, però, non è molto diversa da quella evidenziata a metà giugno. Finora, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, le chiamate arrivate da Francia, Inghilterra e Spagna non si sono trasformate in offerte ufficiali o trattative concrete. Detto che in presenza di proposte importanti (da 30 milioni o giù di lì) la dirigenza capitolina non chiuderebbe certo la porta ad una cessione del venticinquenne mancino, ad oggi la dirigenza giallorossa per sistemare il bilancio sta lavorando soprattutto su altre partenze (Kluivert, Juan Jesus, Fazio, Pastore, Perotti e Under).

Una situazione ancora in fieri, dunque, che potrebbe prendere un indirizzo diverso qualora le manifestazioni d’interesse sin qui registrate dovessero tramutarsi in una possibilità concreta di mettere a segno una plusvalenza.

