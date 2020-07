Calciomercato Roma, scambio per Dzeko: le ultime di CM.IT su Inter e Juventus

Per Edin Dzeko sempre vive le piste Inter e Juventus: le ultime novità raccolte da Calciomercato.it sull’attaccante bosniaco della Roma

Inter e Juventus per Edin Dzeko. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, alcuni intermediari hanno provato ad imbastire uno scambio tra la Roma e i nerazzurri con Matis Vecino nella Capitale. La nostra redazione vi ha raccontato il ritorno di fiamma dell’Inter per il numero 9 ex Manchester City con Marotta che deve garantire almeno un nuovo attaccante a Conte per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli e Roma, agenti di Nunez in Italia | Le ultime di CM.IT

Sempre viva anche la pista Juventus: i bianconeri offrono Higuain, ipotesi però al momento bocciata dalla società capitolina. Nel caso di addio alla Roma, l’attaccante bosniaco (che i giallorossi valutano 15 milioni di euro) chiederebbe un ingaggio in linea con quello attuale: 7,5 milioni di euro per i prossimi due anni. Allo stato attuale, non è stata affrontata con la Roma l’ipotesi di spalmare l’ingaggio su più anni. Dzeko, che non ha mai chiesto la cessione, si trova bene in giallorosso e resterebbe volentieri nella Capitale.