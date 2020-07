Al centro di diversi discorsi di mercato, Dzeko ha commentato su Instagram il lancio della nuova maglia della Roma

Sempre decisivo in campo anche quando non fa gol, Edin Dzeko è senza dubbio il giocatore più importante della rosa giallorossa. Complice un ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione, il suo desiderio di rimanere alla Roma potrebbe cozzare con l’esigenze di bilancio del club romanista. Come detto, sulle tracce dell’attaccante bosniaco ci sono anche Inter e Juventus, ma in occasione del lancio della nuova maglia casalinga, l’ex Manchester City ci ha tenuto a ribadire il suo legame con i colori giallorossi:

“Partita dopo partita, questa maglia ti si cuce addosso fino a non distinguerla più dalla tua pelle”. Questo il messaggio apparso a firma del bosniaco sul profilo ‘Instagram’ ufficiale della Roma. Una dichiarazione che arriva dopo quella di Zaniolo, al centro di numerose voci di mercato negli ultimi giorni.

