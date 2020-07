Calciomercato, nuova maglia Roma | Doppio indizio su Zaniolo e Pellegrini

Presentata la nuova divisa della Roma per la stagione 2020/21: indizi di calciomercato su Zaniolo e Pellegrini

La Roma ha presentato la nuova prima maglia per la prossima stagione. Il lancio, avvenuto sui social ufficiali del club, offre anche importanti spunti di calciomercato: i due giocatori scelti per la nuova divisa sono Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, entrambi al centro di numerose voci, soprattutto il primo. Un indizio che nonostante i forti rumors degli ultimi giorni conferma quanto raccontato da Calciomercato.it: la Roma continua a non considerare la possibilità di una cessione di Zaniolo. Inoltre, la valutazione è piuttosto alta, di almeno 70 milioni di euro. Il gioiello classe 1999 e Pellegrini sembrano dunque destinati a proseguire la propria avventura in giallorosso.