Presentata la nuova maglia della Roma, ritorna il tema ‘ghiacciolo’ sulla prima divisa

Presentata la nuova prima maglia della Roma per la stagione 2020/2021. Attraverso il proprio sito ufficiale, la società capitolina ha spiegato come la nuova casacca renda omaggio alla celebre ‘divisa ghiacciolo’ che fu indossata sul finire degli anni ’70 e inizio anni ’80: clicca qui per ulteriori dettagli.

Roma, presentata la nuova maglia

Rosso intenso per la maglia, i pantaloncini e i calzettoni. Fasce orizzontali si estendono invece in corrispondenza del petto, partendo dal giallo e sfumando verso l’alto attraverso l’arancione fino al rosso. Sui pantaloncini, invece, sono riportati il numero di squadra in bianco e dettagli gialli, mentre i calzettoni sono decorati con lo stesso motivo cromatico della maglia. “La parola ‘Roma’ – come si legge sul sito giallorosso – appare in corrispondenza del polpaccio e anche all’interno della girocollo a sottolineare il senso di orgoglio per la maglia e per la città”.

