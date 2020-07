Calciomercato Roma, ‘braccio di ferro’ Zaniolo: gli scenari futuri

Momento difficile per Nicolò Zaniolo e impazzano le voci sul suo futuro lontano dalla Roma: le ultime sulle possibili destinazione del trequartista

Non un buon momento quello vissuto da Nicolò Zaniolo. Il ritorno in campo dopo il lungo infortunio sembra preludere ad un nuovo inizio ed invece è arrivata la strigliata pubblica di Fonseca che il trequartista non ha mandato giù. Come si legge su ‘sportmediaset.it, il calciatore avrebbe deciso di lasciare la Roma dopo gli eventi degli ultimi giorni. Il rimprovero dell’allenatore in pubblica piazza e il presunto difficile rapporto con i compagni di squadra, hanno spinto l’ex Inter ad accarezzare con sempre più concretezza l’idea dell’addio a fine stagione. Come raccontato da Calciomercato.it, non c’è stato nessun incontro tra il suo agente e la dirigenza giallorossa, un vertice che con ogni probabilità si terrà a fine campionato, ma Zaniollo avrebbe già preso la decisione: andare via.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, confronti accesi su Zaniolo! | Retroscena e ultime

Intanto le pretendenti rivolgono lo sguardo a quanto sta succedendo in casa Roma. In pole c’è la Juventus, ma su Zaniolo ci sarebbero anche l’Inter e il Tottenham di Josè Mourinho. Tutte dovranno però fare i conti con il muro della Roma: i capitolini non considerano, al momento la cessione, se non davanti a proposte molto ricche, dagli 80 milioni a salire.