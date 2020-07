Caso Zaniolo alla Roma: il talento giallorosso torna a parlare dopo le ultime polemiche sul rapporto con Fonseca e i compagni di squadra

Nicolò Zaniolo partirà insieme ai compagni questa mattina per la trasferta della Roma contro la Spal. Il giovane talento è stato ‘ripescato’ nella lista dei convocati da Fonseca vista l’indisponibilità di Under, dopo l’assenza per un piccolo infortunio muscolare nella precedente gara con l’Inter. Non è un momento facile per il giocatore, dopo la strigliata dello stesso Fonseca post-Parma e i rimproveri in campo di Mancini, senza dimenticare alcuni presunti problemi nel rapporto nello spogliatoio con i compagni di squadra.

Roma, la risposta di Zaniolo: il messaggio social

Tutti motivi che potrebbe spingere Zaniolo a pensare all’addio a fine stagione con Inter, Tottenham, Real Madrid e soprattutto la Juventus che restano alla finestra sul futuro del classe ’99, che la Roma però non vorrebbe cedere almeno questa estate se non di fronte ad offerte ‘monstre’ non inferiori ai 70 milioni di euro. Intanto Zaniolo rompe il silenzio e martedì in tarda serata ha postato una storia su Instagram scrivendo: “Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde“. Vedremo quali saranno i prossimi scenari, con un possibile vertice tra il suo agente e la dirigenza capitolina che probabilmente sarà rimandato al termine delle competizioni.

