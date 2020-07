Spal-Roma, ‘giallo’ Zaniolo: Fonseca cambia idea e lo convoca

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, aveva annunciato la mancata convocazione di Zaniolo. Il giovane giallorosso con la Spal però ci sarà

In casa Roma imperversa ancora il caso legato a Nicolò Zaniolo balzato nell’ultima settimana agli onori della cronaca in diverse circostanze. Nel pomeriggio Fonseca aveva peraltro annunciato la sua mancata convocazione per la gara contro la Spal in programma domani sera, eppure le cose hanno preso presto una piega differente. Il giovane centrocampista figura infatti alla fine nell’elenco dei convocati giallorossi per la sfida di Ferrara. La stessa Roma attraverso i propri canali ufficiali ha condiviso il pensiero di Fonseca: “Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo”. Zaniolo sarà dunque presente per l’assenza di Under.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Spal-Roma, Fonseca: “Zaniolo non convocato. Notizie su di lui non vere!”

Calciomercato Roma, scambio per Dzeko | Le ultime di CM.IT su Inter e Juventus