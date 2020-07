Spal-Roma, Fonseca: “Zaniolo non convocato. Notizie su di lui non vere!”

Paulo Fonseca fa chiarezza sulla situazione di Zaniolo alla vigilia della gara contro la Spal

La Roma prepara la sfida contro la già retrocessa Spal ancora alle prese con il ‘caso’ Zaniolo. Il fantasista giallorosso non sarà convocato per la partita di domani, ma a fare chiarezza dopo le tante voci degli ultimi giorni è Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese ha parlato così al sito ufficiale della Roma: “Non ce la fa ancora a tornare tra i convocati. Voglio dire però che non è giusto quello che si scrive su Zaniolo. Chi mi conosce sa che dico sempre la verità, come ho fatto già con altri giocatori. Certe notizie non sono vere. Non c’è alcun problema con Zaniolo, se ho detto che ho parlato con lui e che non ci sono problemi vuol dire che è la verità. Quando c’è un problema lo dico. In questo momento lui è veramente infortunato. Non ci sono altri problemi“. Come raccontato da Calciomercato.it, infatti, al momento la Roma continua a non considerare la possibilità di una cessione di Zaniolo.

Infine, sulla gara di domani: “Mkhitaryan e Pellegrini sono stanchi, capiremo domani se partiranno dal primo minuto. Stanno giocando entrambi molto bene. Non sono d’accordo con le critiche fatte a Lorenzo. Non dimentichiamoci che è stato infortunato per diverso tempo e sta lavorando molto per la squadra. Abbiamo totale fiducia in lui e credo non sia giusto dire certe cose sul ragazzo. È un romanista, sente la squadra più di tutti e si vede in campo: corre tanto, lavora per la squadra. Per noi è importantissimo”.

