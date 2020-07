Calciomercato Juventus, svolta Bernardeschi: cambia tutto

Federico Bernardeschi starebbe pensando di cambiare procuratore. Una svolta che ovviamente avrebbe delle ripercussioni sul suo futuro

La tanta attesa esplosione non è arrivata per Federico Bernardeschi. L’attaccante italiano non ha fatto il salto di qualità sperato e alla Juventus oggi non è certo un insostituibile.

Il nome del calciatore ex Fiorentina alimenta i rumors di calciomercato ormai da mesi. L’esterno è stato accostato a diverse squadra, dal Barcellona al Napoli, fino alla stessa Fiorentina, quasi sempre come pedina di scambio.

Il futuro di Bernardeschi sembra davvero essere lontano dalla Juventus ma nel frattempo arriva una notizia importante che certamente potrebbe influire non poco: l’italiano – riporta fichajes.net – avrebbe, infatti, deciso di cambiare procuratore, abbandonando dunque l’avvocato Bozzo.

