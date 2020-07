Calciomercato Juventus, futuro Lacazette: spunta l’indizio

Accostato alla Juventus, spunta un indizio di mercato relativo a Lacazette: il francese testimonial per la nuova maglia dell’Arsenal

Tra i nomi valutati per l’attacco della Juventus c’è anche quello di Alexandre Lacazette. L’attaccante transalpino, che secondo quanto riportato dalla Francia avrebbe avuto contatti con il club bianconero e avrebbe dato il benestare al trasferimento, è uno dei profili maggiormente considerati dalla dirigenza juventina, in cerca di un nuovo partner per Dybala e Cristiano Ronaldo. Da Londra però arriva un indizio di mercato che sembra rendere più complesso il passaggio del transalpino verso Torino. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

L’ex centravanti del Lione ha infatti posato come testimonial nella nuova maglia che l’Arsenal indosserà per la prossima stagione.

The players. The shirt. The photos. 😍 📸 Our favourite shots from the photoshoot — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2020

Possibile dunque che questo possa essere un indizio di mercato su quello che sarà il futuro del giocatore transalpino. Indizio che però potrebbe non essere una prova. Anche se la scelta dell’Arsenal di puntare sul francese potrebbe essere un segno sulle volontà del club londinese.

