Calciomercato Juventus, Rummenigge: "Nessuna offerta per Thiago"

Continua a tenere banco il futuro di Thiago Alcantara in casa Bayern Monaco. Nel giorno della presentazione di Leroy Sané, il presidente dei bavaresi, Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato anche del 29enne regista spagnolo, nato a San Pietro Vernotico. “Hasan Salihamidzic (direttore sportivo del Bayern, ndr) ha avuto una conversazione con Thiago, il calciatore ha comunicato che gli piacerebbe fare una nuova esperienza. Nessun club ci ha contattato fino ad oggi. Noi vogliamo giocare delle eccezionali partite di Champions League con Thiago e David Alaba (entrambi in scadenza nel 2021 e al centro di numerose voci di mercato, ndr)”. Per quanto riguarda l’austriaco, sono in atto discussioni per arrivare all’accordo per il prolungamento dell’accordo, mentre il centrocampista è stato accostato con insistenza al Liverpool di Jurgen Klopp.

Calciomercato Juventus, spiraglio per Thiago Alcantara

Le parole di Rummenigge, però, lasciano uno spiraglio aperto anche alla Juventus, altro club segnalato sulle tracce di Alcantara. Con l’addio di Pjanic, dalla fine del mese scorso ufficialmente un giocatore del Barcellona, il tecnico bianconero Maurizio Sarri sarebbe a caccia di un regista: il primo nome resta quello del ‘pupillo’, Jorginho del Chelsea. Mentre la pista Thiago Alcantara sembrava ormai impossibile da realizzare. Le dichiarazioni di oggi, però, riaprono un po’ questa possibilità, anche perché la valutazione non è altissima: si parla di una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Vedremo se nelle prossime settimane il Liverpool cercherà di chiudere l’operazione per anticipare la concorrenza.

