Calciomercato Inter, Alaba vicino al rinnovo col Bayern fino al 2023

David Alaba, difensore del Bayern Monaco in scadenza di contratto nel 2021, è stato accostato all’Inter. Ma arrivano cattive notizie dalla Spagna per Marotta

David Alaba pare essere il grande sogno dell’Inter, destinato a rimanere tale. Mentre dalla Germania parlano di difficoltà a raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno del 2021, tra il Bayern Monaco e l’entourage del 28enne difensore, in Spagna sono sicuri, invece, della vicina fumata bianca. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘Don Balon’, il polivalente calciatore austriaco avrebbe rifiutato la corte di tutti i club interessati, perché desideroso di continuare la sua esperienza in Baviera. Alla base di questo rifiuto, ci sarebbe il vicino accordo per il prolungamento contrattuale fino al 2023 con un consistente adeguamento dell’ingaggio. Si attendono conferme ufficiali.

