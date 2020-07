Calciomercato Inter, dalla Premier i soldi per Alaba | Le ultime

Guardiola potrebbe consentire all’Inter di sferrare l’assalto al big richiesto da Antonio Conte. Tra cartellino e ingaggio, ecco tutte le cifre della possibile operazione

Il Manchester City potrebbe riversare nelle casse dell’Inter circa 70 milioni di euro cash per Skriniar e Lautaro Martinez, oltre alla cessione del cartellino di Gabriel Jesus, una cifra che il club nerazzurro riverserebbe sul mercato stesso per regalare a Conte o un super centrocampista come Kante (un nome tutt’altro che a caso) o l’ugualmente tanto desiderato difensore di piede mancino. Il preferito del tecnico sarebbe sempre lui, David Alaba.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sorpresa Borja Valero: Marotta e Conte pensano al rinnovo

Calciomercato Inter, tentativo per Alaba: le cifre

Il Bayern Monaco vuole blindarlo, rinnovandogli il contratto in scadenza nel giugno 2021, ma l’austriaco (nel mirino proprio del City. E non solo…) chiede un sostanzioso aumento dell’attuale stipendio di circa 5,5 milioni di euro più bonus. Potrebbe ‘accontentarlo’ Suning, con una proposta da 7-8 milioni più bonus, con un contratto insomma simile a quelli di Eriksen e Lukaku, i giocatori della rosa più pagati.

Per il Bayern, col quale l’Ad nerazzurro vanta ottimi rapporti ed è ancora in ballo la questione Perisic, possibile una proposta da 40-45 milioni bonus inclusi. In sostanza la cifra che ha permesso all’Inter di strappare Hakimi al Real Madrid.

