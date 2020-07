Calciomercato Inter, 130 milioni in ballo | Maxi affare con Guardiola

Inter e Manchester City, possibile super scambio con protagonisti ben tre big. Di questi due della squadra di Conte, ovvero Skriniar e Lautaro Martinez

C’è anche il Manchester City sulle tracce di Lautaro Martinez. Non è una novità, ma ora – dopo l’annullamento della squalifica UEFA e avendo a disposizione un mega budget di poco inferiore ai 200 milioni – Pep Guardiola sembra intenzionato a fare sul serio per l’argentino. E non solo, dato che nel mirino del tecnico c’è un altro big (messo in discussione) dell’Inter: vale a dire Skriniar.

Calciomercato Inter, Gabriel Jesus e soldi per Skriniar-Lautaro

Nella sede nerazzurra, il club inglese potrebbe così far recapitare un’offerta da 130 milioni di euro. Nello specifico da 70 cash più Gabriel Jesus, per i cartellini dell’ex Samp e appunto di Martinez, valutati rispettivamente intorno ai 50 e non meno di 80 milioni di euro. Per Suning doppia super plusvalenza e il sostituto dell’argentino, quel Gabriel Jesus che fu il primissimo obiettivo – insieme a Joao Mario, poi acquistato per la cifra record di 45 milioni – appena si insediò alla testa del club nell’estate del 2016. Con i 70 cash, inoltre, Marotta avrebbe la possibilità di regalare a Conte un difensore di piede mancino meglio adattabile (di Skriniar) nella difesa a tre.

