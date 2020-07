Il centrocampista spagnolo ha scalzato Eriksen dall’undici titolare. Conte è rimasto colpito dalla sua professionalità

Borja Valero sta vivendo una seconda giovinezza all’Inter. Preferito da Conte su Eriksen dal 1′ contro il Torino, lo spagnolo ha giocato la sua quarta gara da titolare su sei dopo la ripresa. Il tecnico nerazzurro è rimasto colpito dalla sua professionalità, ma soprattutto dalla sua fame. Un esempio per tutti, le prestazioni in campo non sono certo mancate. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter starebbe pensando di fargli firmare perfino un contratto nuovo. Borja era in scadenza il 30 giugno, ma ha scelto di terminare la stagione con i nerazzurri, in Europa e in Serie A. Ora però la sua avventura in nerazzurra potrebbe continuare ancora un altro anno.

