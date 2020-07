Calciomercato Inter, contromossa Lautaro: Marotta al lavoro | Le ultime sul rinnovo

Il Barcellona sembra aver mollato la presa e ora l’Inter è pronta a blindare il ‘Toro’ a Milano. Ma per farlo Marotta metterà in campo la diplomazia

Superata la data del 7 luglio, ultimo giorno per esercitare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro presente nel contratto di Lautaro Martinez, ora la dirigenza dell’Inter è al lavoro per studiare la migliore strategia e blindare il ‘Toro’ a Milano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il Barcellona al momento sembra aver mollato un po’ il pressing. Beppe Marotta ha scelto il basso profilo sull’argomento, il dialogo con il giocatore ed il suo entourage prosegua con discrezione. L’Inter sa che Lautaro, prima o poi, si renderà conto che a Barcellona non hanno le risorse per portarlo via almeno per quest’anno. Lui guadagna 2,4 milioni netti e i blaugrana ne avevano promessi 10 all’anno. Invece l’Inter non va oltre quota 5 ed è per questo che va tenuta aperta la via diplomatica.

