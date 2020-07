L’attaccante cileno ha convinto tutti, si tratta ad oltranza con il Manchester United. Per Conte Sanchez è un attaccante di lusso da confermare

Alexis Sanchez ci ha messo il suo per convincere l’Inter. Ora toccherà alla dirigenza nerazzurra trovare la giusta intesa economica con il Manchester United per confermarlo in vista della prossima stagione. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ per Conte Sanchez può ricoprire il ruolo di terzo attaccante di lusso in rosa ma bisognerà mettere mano al portafoglio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Difficile infatti che i ‘Red Devils’ accettino un’altra annata di prestito, più probabile che si cerchi un accordo su una cessione definitiva, anche se lo United parte da quotazioni alte, superiori ai 20 milioni di euro. Per arrivare al matrimonio l’Inter dovrà fare uno sforzo economico e dovrà impostarlo in fretta per evitare brutte sorprese dal mercato, in caso di accordo fra i club bisognerà rivedere e spalmare il suo ingaggio.

