Calciomercato Inter, assalto dalla Premier a Lautaro Martinez | I dettagli

Non solo il Barcellona, per Lautaro Martinez tentativo anche del Manchester City di Guardiola. Ecco tutti i dettagli

Il Barcellona non è l’unico top club che vuole mettere le mani su Lautaro Martinez. ‘Sportmediaset’ rilancia oggi il possibile, anzi certo tentativo del Manchester City di Pep Guardiola, tornato ‘forte’ sul calciomercato dopo l’annullamento della squalifica di due anni dalle competizioni europee. A quanto pare gli inglesi hanno un mega-budget di poco inferiore ai 200 milioni di euro da poter utilizzare tutto nella campagna acquisti, per questo potrebbero ‘accontentare’ in tutto e per tutto l’Inter.

I nerazzurri vorrebbero almeno 90-100 milioni, poco meno della clausola da 111 scaduta però il 7 luglio, per il cartellino dell’argentino. Nel caso, però, i ‘Citizens’ dovrebbero convincere il numero 10 di Conte – considerato a Manchester il possibile erede di Aguero, ora infortunato e peraltro di recente accostato proprio ai nerazzurri – a ‘rompere’ l’accordo coi blaugrana che si basa su un contratto di cinque anni da ben 12 milioni di euro a stagione. Una proposta superiore potrebbe magari fargli cambiare idea…

