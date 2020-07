Mario Sconcerti analizza il momento di Juventus e Inter: doppio fallimento in panchina per Sarri e Conte

La Juventus si salva sul campo del Sassuolo, conservando un distacco cospicuo in classifica. La squadra di Sarri continua però a deludere sul piano del gioco, con Mario Sconcerti che non risparmia una nuova stoccata al tecnico bianconero. Il giornalista boccia anche Conte nella sua avventura all’Inter: È uno splendido torneo di perdenti. Ha fallito l’impresa Sarri, che vincerà quello che alla Juve hanno vinto in tanti ma non lo vincerà nel modo richiesto. Ha perso due volte Conte, una prima del virus e una dopo – l’analisi di Sconcerti sul ‘Corriere della Sera’ – Ha perso in modo esagerato la Lazio dopo che aveva accusato tutto il Paese di non volerla far vincere. Ha perso da sola, per sfinitezza e banalità atletica. Non ha vinto l’Atalanta che ha fatto molto, ma in tutto quello che ha fatto non c’è stato un risultato da regalare al tempo. Il resto sono quasi entità fisiche”.

