Inter e Milan, nuova svolta Gaich-Cska Mosca | Le ultime di CM.IT

Rilancio del Cska Mosca e accordo col San Lorenzo per il cartellino di Adolfo Gaich

Gaich-Cska Mosca, non l’avevamo data per saltata del tutto e infatti ecco una nuova e forse decisiva svolta. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club russo si è deciso a ritentare l’affondo trovando una intesa – stavolta sembra definitiva – con il San Lorenzo per qualcosa come 8,5 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.

Con gli agenti del bomber classe ’99, nel mirino dell’Inter e proposto di recente anche al Milan, accordo invece su base quinquennale. Ancora non ci sono le firme, ma siamo sulla buona strada.

